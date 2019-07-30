2019-07-30T11:58:53+03:00
Общество

Лесники Южного Урала пересели на новые машины

22 лесничества региона получили «Нивы» для патрулирования территорий и тракторы для опашки
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22 лесничества получили по новенькой «Ниве»22 лесничества получили по новенькой «Ниве»
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Неприхотливая «Нива» для лесника — незаменимый друг. Проехать по кочкам, клубкам корней и лесным дорогам можно только на этой выносливой «лошадке». Последний раз новые автомобили для патрулирования закупали 12 лет назад. С тех пор технические службы только и делали, что чинили развалюшки. А ведь на них приходится и браконьерами гоняться!

Во вторник, 30 июля, 22 лесничества получили по новенькой «Ниве» — патрульные машины, и шесть тракторов для опашки. Глава региона Алексей Текслер поинтересовался, какие двигатели установлены на тракторах. Оказалось, Минского тракторного завода — надежные.

— Каковы потребности региона в противопожарной технике для борьбы с лесными пожарами? — поинтересовался Текслер.

— Требуется не менее 100 тракторов, — ответил и.о. руководителя ГУ лесами Челябинской области Сергей Лавров. — За три года в рамках нацпроекта «Экология» мы закроем эту потребность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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