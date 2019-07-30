Антимонопольная служба хочет оштрафовать челябинский аэропорт

СЕГОДНЯ 12:40 2019-07-30T12:43:45+03:00

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Аэропорт Челябинска вновь фигурирует в СМИ в негативном ключе. На этот раз его хочет оштрафовать антимонопольная служба. Авиапредприятие через сайт Госзакупок собиралось купить ОСАГО для авто, которые используют в работе. Стали собирать предложения от страховых компаний и сделали это, по мнению ФАС, неправильно.

В антимонопольную службу пожаловалась одна из страховых. Он усмотрели ошибку в документах аэропорта. Якобы предприятие требовала копию свидетельства о регистрации юрлица в качестве ИП. Это, по мнению подавших жалобу, дискриминировало их.

Аэропорт противиться не стал и признал, что допустил ошибку. Теперь от УФАС по Челябинской области им грозит штраф до 10 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU