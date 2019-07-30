2019-07-30T15:17:08+03:00
Общество

Оглашен приговор вожатой лагеря в Челябинской области, в котором погиб ребенок

Парень играл с другими детьми в удушение и ударился головой
Андрей АБРАМОВ
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Вожатая из Миасса попросила оправдать ее в причинении смерти по неосторожности.Вожатая из Миасса попросила оправдать ее в причинении смерти по неосторожности.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Трагедия случилась в лагере «Ильмены» под Миассом в прошлом году. Подростки затеяли игру в удушение, во время которой разбил голову 12-летний парень. Травма оказалась смертельной. Отвечать пришлось вожатой. Ей уже вынесли приговор, а 30 июля сторона защиты попыталась обжаловать его в Челябинский областной суд.

Адвокаты пытались протащить версию, что в смерти виноваты медики. Якобы они неправильно проводили реанимационные действия. Настаивали, что вожатая непричастна к ЧП. Но суд оставил обвинительный приговор без изменений. Кстати, девушке всего 19 лет.

Ранее в миасском горсуде студентке вынесли приговор: полтора года ограничения свободы. Ей запрещено выходить из дома после 23:00 и покидать Миасс без согласия уголовно-исполнительной инспекции.

Кстати, изначально в суде отвечали две вожатых. Второй 21 год. Но родители погибшего подростка простили ее и примирились.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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