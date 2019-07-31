Самый красивый дом Челябинска рушат, чтобы сделать капремонт

СЕГОДНЯ 05:26 2019-07-31T05:27:43+03:00

Такая же участь ждет и другие красивые многоэтажки в центре города

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В доме на площади Революции, 1 начался капитальный ремонт. Это, пожалуй, самая известная многоэтажка Челябинска — она стоит в самом центре и здесь находится музей искусств. Сейчас ее принялись реконструировать. На сомнительный подход к работам обратил внимание лидер движения «Челябинский урбанист» Лев Владов.

— Комитет архитектуры дал добро на снос парапета с колоннадой. Гастарбайтеры второй день разбивают колонны отбойниками. Жители дома в шоке и пишут нам эмоциональные сообщения. Мы посмотрели в проект ремонта здания от ООО «Жилкомсервис» — вместо балясин (точеные столбики — прим.ред.) по периметру кровли указан монтаж стальных прутиков, — написал Владов.

Сомнительное с точки зрения эстетики и истории решение приняли потому, что дом убрали из реестра объектов выявленного культурного наследия. Если бы он был в этом перечне, то его реконструкцией могла бы заниматься только компания с лицензией на ремонт ценных зданий. КП-Челябинск посвятила большое расследование тому, как из этого реестра в Челябинске выкинули все красивые здания. Причем сделали это специалисты из другого города.

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ИСТОЧНИК KP.RU