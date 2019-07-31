Состояние девушки, которая пострадала в аварии с Андреем Косиловым, ухудшилось

СЕГОДНЯ 08:19 2019-07-31T08:24:48+03:00

В полиции официально заявили, что водитель «Лексуса» был трезвый. Фото: СОЦСЕТИ

Ее хотели транспортировать в Москву, но сделать это пока невозможно

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Минздрав Челябинской области сообщил о состоянии пациентов, которые пострадали в аварии с бывшим вице-губернатором Андреем Косиловым. ДТП случилось 28 июля в Аргаяшском районе. Lexus бизнесмена столкнулся с «Ладой».

— Состояние пациентки ухудшилось. Информации по второму больному, переведенному накануне вечером в Челябинскую областную больницу, пока нет, — сообщает министерство здравоохранение.

Также появилась информация, что девушку собираются отправить на лечение в столичный госпиталь Бурденко.

— Информацией по стоимости перевозки больного областной минздрав не располагает. Но состояние не позволяет ее транспортировать куда-либо, — добавили в ведомстве.

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Еще двое парней с травмами находятся в больнице. (подробности)

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ИСТОЧНИК KP.RU