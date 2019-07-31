Состояние девушки, которая пострадала в аварии с Андреем Косиловым, ухудшилось
Минздрав Челябинской области сообщил о состоянии пациентов, которые пострадали в аварии с бывшим вице-губернатором Андреем Косиловым. ДТП случилось 28 июля в Аргаяшском районе. Lexus бизнесмена столкнулся с «Ладой».
— Состояние пациентки ухудшилось. Информации по второму больному, переведенному накануне вечером в Челябинскую областную больницу, пока нет, — сообщает министерство здравоохранение.
Также появилась информация, что девушку собираются отправить на лечение в столичный госпиталь Бурденко.
— Информацией по стоимости перевозки больного областной минздрав не располагает. Но состояние не позволяет ее транспортировать куда-либо, — добавили в ведомстве.
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