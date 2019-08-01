Для Челябинска закупят 850 низкопольных автобусов и 190 трамваев

СЕГОДНЯ 09:39 2019-08-01T09:39:11+03:00

Алексей Текслер пригласил на важное совещание не только региональных чиновников, но и федералов. Фото: gubernator74.ru

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— Правительством региона принято однозначное решение о выделении средств на закупку 66 автобусов на экологическом газомоторном топливе для Челябинска. Это позволит снять текущую напряженность на рынке пассажирских перевозок. Но у нас впереди и более амбициозные планы. Речь идет о том, что мы готовы совместно с федеральным центром принять решение по увеличению количества новых автобусов уже в ближайшее время, — сказал Текслер.

Новая концепция развития городского общественного транспорта - это покупка не менее 850 низкопольных автобусов разного класса; не менее 190 трамваев. Но новый транспорт не пустишь по убитым рельсам. Планируется тотальная реконструкция путей, контактных линий, тяговых подстанций. Появится новая маршрутная сеть и новые остановочные комплексы.

Челябинск и федеральные структуры может привлечь около двух млрд руб на обновление общественного транспорта, работающего на экологичном топливе. Поможет федеральный проект «Чистый воздух».

ВЭБ тоже готов инвестировать и в инфраструктуру, и в обновление парка общественного транспорта. Об этом заявил управляющий директор АО «ВЭБ-лизинг» Александр Кондрашов. — Чем мы раньше приступим к исполнению заказов на автобусы, тем быстрее мы их получим. Мы готовы включиться, чтобы определенное количество автобусов получить уже в этом году.

Для автобусов на газомоторном топливе нужны заправочные станции. Компания «НОВАТЭК» готова выполнить обязательства по заключенному ранее с правительством Челябинской области соглашению. В начале следующего года в Магнитогорске запустят завод по производству сжиженного природного газа. Планируется строительство сети заправок.

ИСТОЧНИК KP.RU