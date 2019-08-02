Алексей Текслер прибыл в детскую поликлинику Челябинска по жалобе многодетной матери
Главу региона интересует реальное время ожидания приема врача
Текслер поговорил с сотрудницей регистратуры.
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Во время объезда Советского района Челябинска руководитель региона Алексей Текслер побывал в детской поликлинике N7 по ул. Орджоникидзе. Прибыл по жалобе многодетной мамы, которая обратилась к нему с сообщением о том, что ей с детишками пришлось ждать приема врача полтора часа.
— Сколько времени приходится ждать? — спрашивает глава области в регистратуре
— Несколько минут, — отвечают сотрудники поликлиники.
Информацию Текслер проверяет у пациентов. Да, подтверждают, несколько минут. Call-центр работает, запущена программа организации приема пациентов «Бережливая поликлиника».
ИСТОЧНИК KP.RU