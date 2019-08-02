2019-08-02T12:29:21+03:00
Общество

Алексей Текслер прибыл в детскую поликлинику Челябинска по жалобе многодетной матери

Главу региона интересует реальное время ожидания приема врача
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Текслер поговорил с сотрудницей регистратуры.Текслер поговорил с сотрудницей регистратуры.
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Во время объезда Советского района Челябинска руководитель региона Алексей Текслер побывал в детской поликлинике N7 по ул. Орджоникидзе. Прибыл по жалобе многодетной мамы, которая обратилась к нему с сообщением о том, что ей с детишками пришлось ждать приема врача полтора часа.

— Сколько времени приходится ждать? — спрашивает глава области в регистратуре

— Несколько минут, — отвечают сотрудники поликлиники.

Информацию Текслер проверяет у пациентов. Да, подтверждают, несколько минут. Call-центр работает, запущена программа организации приема пациентов «Бережливая поликлиника».

ИСТОЧНИК KP.RU

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