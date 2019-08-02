2019-08-02T13:43:57+03:00
Общество

Новая развязка разгрузит пробки между Челябинском и Новосинеглазово

Алексею Текслеру пожаловались на железнодорожный переезд, из-за которого возникают заторы
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Возле переезда скапливаются большие пробки.Возле переезда скапливаются большие пробки.
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Советский район Челябинска по площади один из самых обширных, сопоставим с Металлургическим. Большим район стал, в том числе, за счет многочисленных поселков.

На границе одного поселка, Новосинеглазово, побывал руководитель региона Алексей Текслер. У главы Советского района Владислава Макарова во время объезда он спросил, есть ли нерешенные проблемы, по которым поступают обращения жителей. И Макаров сказал: железнодорожный переезд по ул. Челябинской, который связывает Новосинеглазово и «большую землю».

— Едем, — сказал Текслер, и кортеж главы региона рванул к переезду.

Место здесь узкое, в непогоду скапливаются пробки. В поселке живет более 15 тыс. горожан, потому проблема реально острая. Текслер попросил временно исполняющую полномочия главы города Наталью Котову подготовить проекты варианта строительства здесь развязки. С тем, чтобы попытаться войти с ними в одну из федеральных программ — «Безопасные и качественные автомобильные дороги» или «Мосты и путепроводы».

ИСТОЧНИК KP.RU

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