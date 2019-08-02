2019-08-02T14:03:12+03:00
Общество

Во время объезда центра Челябинска Алексей Текслер внезапно изменил маршрут

По жалобе горожанки в соцсетях глава региона поехал к разбитой дороге у детской школы искусств
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Текслер похвалил Котову за оперативность.Текслер похвалил Котову за оперативность.Фото: Инна КУМЕЙКО
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2 августа глава региона объезжает Челябинск. Его сопровождает врип главы города Наталья Котова.

— Наталья Петровна, давайте заедем на улицу Некрасовская: челябинцы жалуются, что к школе искусств нет нормального проезда, — сказал Алексей Текслер.

— Давайте, — ответила Котова.

И микроавтобусы кортежа губернатора рванули со стадиона АМЗ не по утвержденному маршруту.

Под дождем ямы на разбитой дороге по ул. Некрасовской наполнились грязной водой. Рядом валяются сухие ветви, обрезанные еще во время весенних субботников. Ободранные гаражи — пейзаж не настраивает на вдохновение детишек из школы искусств.

Наталья Котова сообщила, что ремонт проезда включен в городскую программу, что в августе дорогу здесь восстановят и наведут порядок.

— Вы подловить подчиненных хотели? — спросили журналисты у Текслера.

— У нас же общие задачи. Люди читают сообщения в моих соцсетях, адекватно реагируют. Вот, выяснилось, Наталья Петровна читает сообщения моих подписчиков и быстро отреагировала, — сказал Текслер.

ИСТОЧНИК KP.RU

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