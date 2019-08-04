2019-08-04T15:18:13+03:00
Происшествия

Погорельцам многоэтажки под Челябинском, где сгорели несколько квартир, выделят жилье

Подъезд дома отключили от электричества и газа
Андрей АБРАМОВ
Поделиться:
Пожар в селе Долгодеревенское. Фото: Мария ОзероваПожар в селе Долгодеревенское. Фото: Мария Озерова
Изменить размер текста:

3 августа в поселке Долгодеревенское горела шестиэтажка. Огонь занялся в квартирах на последнем этаже и уничтожил жилье нескольких семей. По поручению главы региона Алексея Текслера, пострадавшим будет выделена жилплощадь для временного проживания. Также решается вопрос о предоставлении материальной помощи.

— Возгорание началось в квартире на пятом этаже, огонь перешел на мансардный этаж. В результате пожара полностью выгорели четыре квартиры шестого этажа, одна квартира на пятом этаже. При тушении также были затоплены 19 квартир. Сейчас вся секция многоквартирного дома отключена от газа и электроснабжения, — сообщили в пресс-службе губернатора Челябинской области.

Во время пожара никто не пострадал. Пока большая часть жильцов разместилась у близких, восемь человек находятся в развернутом пункте временного размещения, обеспечены питанием. В Долгодеревенском открыт пункт сбора помощи пострадавшим.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Автоответчик 700-09-67 (добавочный 11-00)

Почта kpravda@ya.ru

SMS 8-902-616-06-06

Тел. (351) 265-80-66.

Пожар в Долгодеревенском.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Очевидцы засняли полыхающий автомобиль на выезде из Магнитогорска
Четыре человека погибли в автокатастрофе с двумя фурами на трассе в Курганской области
«Все как урбанист завещал»: в Челябинске чиновники приписали рухнувшему столбу важные функции
«Тракторозаводскому приготовиться»: последний этап отключения горячей воды стартует в Челябинске 6 августа
Иномарка, набитая гастарбайтерами, попала в аварию на трассе под Челябинском
В центре Челябинска иномарка пробила дорожное ограждение и застряла между деревом и домом
По центру Челябинска проехали сотни велосипедистов
Школьница из Челябинской области собирает гуманитарную помощь пострадавшим от наводнения
Разрушенный барак в Челябинске превратили в детскую площадку
Дезориентированную бабушку разыскивают в Челябинской области
Следующая неделя в Челябинской области порадует погодой
«Пьют и пьют»: Челябинская область попала в антирейтинг Минздрава
«Ради бездарного проекта»: жителей Челябинска возмутила вырубка деревьев в парке
После алкогольного застолья житель Челябинской области остался без машины
Жителя Копейска задержали за кражу печи у местного жителя
После многочасового пожара в многоэтажке под Челябинском, объявлен сбор помощи
«Вонючий минтай и котлеты с костями»: в Магнитогорска массово жалуются на еду в детсадах
В контактном зоопарке в центре Челябинска перебили половину животных
Художница из Франции устроила перфоманс на дне карьера в Челябинской области
Жительницу Магнитогорска, объявившую голодовку, увезли в больницу
В челябинском поселке после опрессовки дали горячую воду и отключили холодную
«Дождик скроет все следы»: Челябинской завод включил трубы на полную
Трое жителей Зауралья жестоко избили и сбросили в реку подростка
Несколько квартир загорелись в доме с нелегальной надстройкой в Челябинской области
Закрылся цех по производству копченой рыбы, из-за которого отравились 19 челябинцев
Педагог челябинского вуза получила от студента взятку 30 тысяч рублей
Красный символ бесконечности появился на дне карьера в Сатке