Погорельцам многоэтажки под Челябинском, где сгорели несколько квартир, выделят жилье

СЕГОДНЯ 15:15 2019-08-04T15:18:13+03:00

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3 августа в поселке Долгодеревенское горела шестиэтажка. Огонь занялся в квартирах на последнем этаже и уничтожил жилье нескольких семей. По поручению главы региона Алексея Текслера, пострадавшим будет выделена жилплощадь для временного проживания. Также решается вопрос о предоставлении материальной помощи.

— Возгорание началось в квартире на пятом этаже, огонь перешел на мансардный этаж. В результате пожара полностью выгорели четыре квартиры шестого этажа, одна квартира на пятом этаже. При тушении также были затоплены 19 квартир. Сейчас вся секция многоквартирного дома отключена от газа и электроснабжения, — сообщили в пресс-службе губернатора Челябинской области.

Во время пожара никто не пострадал. Пока большая часть жильцов разместилась у близких, восемь человек находятся в развернутом пункте временного размещения, обеспечены питанием. В Долгодеревенском открыт пункт сбора помощи пострадавшим.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/723884" frameborder="0"></iframe> Пожар в Долгодеревенском.

ИСТОЧНИК KP.RU