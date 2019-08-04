Погорельцам многоэтажки под Челябинском, где сгорели несколько квартир, выделят жилье
3 августа в поселке Долгодеревенское горела шестиэтажка. Огонь занялся в квартирах на последнем этаже и уничтожил жилье нескольких семей. По поручению главы региона Алексея Текслера, пострадавшим будет выделена жилплощадь для временного проживания. Также решается вопрос о предоставлении материальной помощи.
— Возгорание началось в квартире на пятом этаже, огонь перешел на мансардный этаж. В результате пожара полностью выгорели четыре квартиры шестого этажа, одна квартира на пятом этаже. При тушении также были затоплены 19 квартир. Сейчас вся секция многоквартирного дома отключена от газа и электроснабжения, — сообщили в пресс-службе губернатора Челябинской области.
Во время пожара никто не пострадал. Пока большая часть жильцов разместилась у близких, восемь человек находятся в развернутом пункте временного размещения, обеспечены питанием. В Долгодеревенском открыт пункт сбора помощи пострадавшим.
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Пожар в Долгодеревенском.
ИСТОЧНИК KP.RU