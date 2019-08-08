2019-08-08T11:20:59+03:00
Происшествия

Следователи проверяют массовое отравление неизвестным веществом в Челябинской области

В больницу в Карталах попали двое взрослых и трое детей
Сергей УФИМЦЕВ
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Пять человек с одинаковыми симптомами поступили в Карталинскую городскую больницу в ночь на 8 августа. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН.Пять человек с одинаковыми симптомами поступили в Карталинскую городскую больницу в ночь на 8 августа. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН.
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После отравления семьи неизвестным веществом в Карталах началась доследственная проверка. По ее результатам могут возбудить уголовное дело. Об этом сообщил официальный представитель Следственного управления СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Напомним, пять человек с одинаковыми симптомами попали в Карталинскую городскую больницу в ночь на 8 августа. Пострадавшие: двое взрослых и трое детей от 5 до 18 лет.

Медики сначала подумали, что семья отравилась угарным газом. Но пожара в их доме не было. Здание обследовали газовики — утечки газа тоже нет. Взрослые и дети отравились каким-то другим веществом.

— Пострадавшим оказали медицинскую помощь, их уже выписали из больницы. Сейчас наши сотрудники выясняют все обстоятельства произошедшего. После этого будет принято решение — возбуждать уголовное дело или нет, — заявили в Следственном управлении СКР по Челябинской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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