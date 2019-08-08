2019-08-08T14:29:38+03:00
Спорт

Стало известно, кто выступит в Челябинске на Кубке губернатора вместо «Куньлуня»

Четвертую дружину сформируют из хоккеистов команд-участниц
Алексей МИКУШИН
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Турнир пройдет в ЛА «Трактор» с 10 по 13 августа. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ.Турнир пройдет в ЛА «Трактор» с 10 по 13 августа. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ.
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Традиционный турнир пройдет в ЛА «Трактор» с 10 по 13 августа. Первоначально планировалось, что в Кубке губернатора Челябинской области будут участвовать четыре клуба: «Трактор», череповецкая «Северсталь», китайский «Куньлунь Ред Стар» и магнитогорский «Металлург». Но за несколько дней до начала стало известно, что из-за проблем с получением въездных виз «Куньлунь» отказался от участия .

Как рассказали в пресс-службе ХК «Трактор», принято решение создать сборную Кубка губернатора. В ее состав войдут две пятерки из челябинского клуба, по одной из «Металлурга» и «Северстали».

— Из-за этого также изменится расписание турнира, уточнение предоставим позже, — сообщили в ХК «Трактор».

ИСТОЧНИК KP.RU

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