Стало известно, кто выступит в Челябинске на Кубке губернатора вместо «Куньлуня»
Традиционный турнир пройдет в ЛА «Трактор» с 10 по 13 августа. Первоначально планировалось, что в Кубке губернатора Челябинской области будут участвовать четыре клуба: «Трактор», череповецкая «Северсталь», китайский «Куньлунь Ред Стар» и магнитогорский «Металлург». Но за несколько дней до начала стало известно, что из-за проблем с получением въездных виз «Куньлунь» отказался от участия .
Как рассказали в пресс-службе ХК «Трактор», принято решение создать сборную Кубка губернатора. В ее состав войдут две пятерки из челябинского клуба, по одной из «Металлурга» и «Северстали».
— Из-за этого также изменится расписание турнира, уточнение предоставим позже, — сообщили в ХК «Трактор».
ИСТОЧНИК KP.RU