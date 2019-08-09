2019-08-09T11:33:59+03:00
Общество

В Челябинской области может появиться первый муниципальный округ

О реформировании глава региона Алексей Текслер заявил на встрече с жителями Коркино
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С коркинцами Алексей Текслер говорил о насущном. Фото: gubernator74.ruС коркинцами Алексей Текслер говорил о насущном. Фото: gubernator74.ru
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Говорили о самом остром в формате «живого микрофона». Вопросов у коркинцев много. Часть из них решили сразу. Например, люди просят главу региона запретить строительство похоронного бюро рядом с жилыми кварталами. Алексей Текслер заверил присутствующих, что никого бюро и тем более крематория рядом с домами не будет.

Не устраивает жителей апатия поселковых администраций в решении их вопросов. Местные выступают за слияние Коркино и муниципального района. Алексей Текслер сказал, что готов пойти на реформирование муниципального устройства территории, если его поддержат депутаты и жители.

— Есть законная возможность на базе района объединить все поселенческие структуры. Это оптимизирует структуру администрации, сократит количество чиновников, при этом проблемы будут решаться более динамично, уйдут внутренние конфликты. Приведу пример. В 2019 году Коркинский район получил из областного бюджета в пять раз больше средств на ремонт дорог, чем за все предыдущие годы. Деньги были выделены в апреле, а дорожные работы начались только сейчас. Мне рассказывают, как долго деньги ходили между администрациями, проходили конкурсы. Это не дело. Если меня поддержат, в Челябинской области будет создан первый муниципальный округ — Коркинский, — сказал Текслер.

ИСТОЧНИК KP.RU

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