Курбан-байрам вновь оставил Челябинск без транспорта

СЕГОДНЯ 11:55 2019-08-11T11:57:08+03:00

На Курбан-байрам 2019 в Челябинске возникли проблемы с маршрутками. Фото: Андрей АБРАМОВ

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11 августа мусульмане Челябинска отмечают Курбан-байрам. В большой религиозный праздник верующим запрещено работать. По странному стечению обстоятельств, многие водители маршруток в Челябинске в день исламских праздников не выходят на работу.

— В этом году праздник выпал на воскресенье. Думали, хоть в выходной день не будет транспортного коллапса. Ничего подобного: некоторые маршрутки ходят очень редко, — сообщили КП-Челябинск читатели.

В управлении транспорта Челябинска говорили, что в выходные дни по стандарту на линию выходит только треть всего транспорта. Поэтому проблем возникнуть не должно.

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ИСТОЧНИК KP.RU