Курбан-байрам вновь оставил Челябинск без транспорта
11 августа мусульмане Челябинска отмечают Курбан-байрам. В большой религиозный праздник верующим запрещено работать. По странному стечению обстоятельств, многие водители маршруток в Челябинске в день исламских праздников не выходят на работу.
— В этом году праздник выпал на воскресенье. Думали, хоть в выходной день не будет транспортного коллапса. Ничего подобного: некоторые маршрутки ходят очень редко, — сообщили КП-Челябинск читатели.
В управлении транспорта Челябинска говорили, что в выходные дни по стандарту на линию выходит только треть всего транспорта. Поэтому проблем возникнуть не должно.
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ИСТОЧНИК KP.RU