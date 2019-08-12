Заблудившуюся в лесах под Миньяром семилетнюю девочку искусали насекомые
12 августа в лесах Челябинской области отыскали Анастасию и Олесю Силковых. Тетя и ее семилетняя племянница отправились собирать чернику и заблудились. Нашли их только на четвертые сутки. КП-Челябинск узнала у поисковиков, которые нашли заплутавших, о состоянии ребенка:
— Очень голодна, дали яблоко и напоили горячим чаем, дальше увезли на скорой в больницу на осмотр. Девочка покусана насекомыми, но в целом выглядит неплохо, не плачет. Молодец одним словом — стойкая.
Анастасия взяла Олесю в лес, не спросив разрешения родителей. Все эти дни в Миньяре стояла дождливая погода. Один раз потерявшимся удалось выйти на связь и во время короткого телефонного разговора, сообщить примерное местоположение.
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Заблудившихся женщину с ребенком отыскали в лесах под Миньяром.
ИСТОЧНИК KP.RU
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