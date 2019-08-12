Заблудившуюся в лесах под Миньяром семилетнюю девочку искусали насекомые

СЕГОДНЯ 17:44 2019-08-12T17:44:22+03:00

Первым делом ребенка с тетей накормили, а затем отправили в больницу

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12 августа в лесах Челябинской области отыскали Анастасию и Олесю Силковых. Тетя и ее семилетняя племянница отправились собирать чернику и заблудились. Нашли их только на четвертые сутки. КП-Челябинск узнала у поисковиков, которые нашли заплутавших, о состоянии ребенка:

— Очень голодна, дали яблоко и напоили горячим чаем, дальше увезли на скорой в больницу на осмотр. Девочка покусана насекомыми, но в целом выглядит неплохо, не плачет. Молодец одним словом — стойкая.

Анастасия взяла Олесю в лес, не спросив разрешения родителей. Все эти дни в Миньяре стояла дождливая погода. Один раз потерявшимся удалось выйти на связь и во время короткого телефонного разговора, сообщить примерное местоположение.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/725503" frameborder="0"></iframe> Заблудившихся женщину с ребенком отыскали в лесах под Миньяром.

ИСТОЧНИК KP.RU