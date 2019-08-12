2019-08-12T16:18:06+03:00
Происшествия

Поиски женщины и ребенка в Миньяре: операция завершена, пропавшие найдены

Анастасия и Олеся Силковы ушли собирать ягоды в лес и заблудились
Андрей АБРАМОВ
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Пропавшую семью Силковых нашли в лесах под Миньяром.Пропавшую семью Силковых нашли в лесах под Миньяром.Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»
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Днем 12 августа поисковики отыскали Анастасию и Олесю Силковых, которые пропали три дня назад в окрестностях Миньяра Челябинской области.

— Официально подтверждаем, что они нашлись. Мать девочку видела. Сейчас их везут на осмотр в больницу, — сообщили КП-Челябинск в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Заблудившихся женщину с ребенком отыскали в лесах под Миньяром.

9 августа Анастасия Силкова вместе с племянницей Олесей отправились собирать ягоды. Обе они из Миньяра. Спутницы хотели набрать черники в районе кладбища у городской окраины. Дальше начинаются дикие леса. В чаще и заблудились.

Родители заявили о пропаже не сразу — мать девочки была на работе. Когда вернулась — узнала от бабушки, что сестры с дочкой давненько нет. Стала звонить, а телефон оказался недоступен.

Кроме официальных экстренных служб, на помощь пришли добровольцы поискового отряда «Лиза Алерт». Поисковикам удалось собрать волонтеров не только из Челябинской области, но и соседней Башкирии и далекого от здешних мест Екатеринбурга.

Свыше сотни человек искали потерявшихся Силковых. Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

Свыше сотни человек искали потерявшихся Силковых.Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

Активную фазу поисков начали 11 августа. Но ночью зарядил дождь и поисковиков вывели из леса. С раннего утра 12 августа поиски были возобновлены.

За это время потерявшиеся только один раз выходили на связь. Это случилось утром 12 августа. Анастасия позвонила и описала примерное местоположение.

— Говорит, видела четыре дороги и два ручья. Это мне в пожарной части рассказали, — сообщила КП-Челябинск одна из местных жительниц.

Также известно, что в лесах под Миньяром водятся дикие звери. Поисковики говорят, что видели следы медведицы с медвежатами. Так что, заблудившимся повезло не встретить хищников.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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