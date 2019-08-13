2019-08-13T08:28:18+03:00
Общество

В Челябинской области отремонтируют дорогу между Саткой и Бакалом

"Комсомолка" узнала итоги поездки главы области Алексея Текслера в горно-заводскую зону
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Прямо на дороге Текслер поручил и.о. министра дорожного хозяйства региона отремонтировать важную магистраль. Фото: gubernator74.ruПрямо на дороге Текслер поручил и.о. министра дорожного хозяйства региона отремонтировать важную магистраль. Фото: gubernator74.ru
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Алексей Текслер посетил с рабочим визитом Саткинский район. Он побывал на дороге, которая соединяет города Сатку и Бакал и обеспечивает связь с автомобильной дорогой федерального значения М-5.

Саткинцы не раз жаловались на плохое состояние дороги в социальных сетях главы региона. Алексей Текслер поставил задачу министерству дорожного хозяйства и транспорта включить дорогу Сатка — Бакал в программу ремонта на следующий год.

Встретился Текслер с саткинцами:

— Саткинский район является одной из самых стабильных территорий, динамично развивается. Видно, что есть положительная динамика. Городское пространство меня в хорошем смысле удивило. Все, что касается социокультурного развития города, района, — это то, что заставляет людей принять решение навсегда связать свою судьбу с конкретным местом, — подчеркнул Алексей Текслер. — В районе есть и проблемные территории, надо подтягивать Бакал.

Проблемы в районе как и везде — ЖКХ, например. По программе «Чистая вода» выделены деньги для замены водовода. Средний уровень газификации в области около 70%, в Саткинском районе — около 50%.

— Здесь район не дотягивает, и нужно многое сделать. Традиционно есть проблемы с дорогами. В апреле я выделил дополнительно 23 млн для муниципалитета. Эти средства помогут многое сделать. Важно, что развивается градообразующее предприятие — «Магнезит». Много планов, строятся новые производственные цеха. Обсудили с руководством вопросы экологии, они заверили, что все производства будут развиваться в рамках экологических программ, — подытожил Текслер.

ИСТОЧНИК KP.RU

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