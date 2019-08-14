2019-08-14T08:10:25+03:00
Общество

Мэр Челябинска Наталья Котова отмечает день рождения

Ей исполнилось 54 года
Андрей АБРАМОВ
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У Натальи Котовой день рождения 14 августа.У Натальи Котовой день рождения 14 августа.
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14 августа отмечает день рождения Наталья Котова. Сейчас она работает в статусе временно исполняющей полномочия главы Челябинска. Ей исполнилось 54 года.

Котова долгое время работала в администрации. Последние годы была известна как первый замглавы — по сути была вторым человеком в мэрии. По первому образованию Наталья Петровна учитель физики и астрономии средней школы. Работала по специальности, но 25 лет назад пошла в чиновники. Работала в администрации и налоговой. Увлечения: путешествия, плавание, садоводство.

Этим летом Котову назначили мэром. На этом посту она сменила Владимира Елистратова. Главу города в Челябинске назначают депутаты. А поскольку Елистратов ушел неожиданно, срок полномочий думы истекает, решили пока не выбирать нового главу города.

КП-Челябинск поздравляет Наталью Петровны и желает ей душевного равновесия и много сил.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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