2019-08-14T08:27:04+03:00
Общество

Осужденный вице-губернатор Сандаков попросился из колонии на принудительные работы

Отпустят ли его из исправительной колонии, станет известно в конце августа
Андрей АБРАМОВ
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Николай Сандаков отбывает срок в копейской колонии. Фото: пресс-служба ОНК по Челябинской областиНиколай Сандаков отбывает срок в копейской колонии. Фото: пресс-служба ОНК по Челябинской области
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Экс-заместитель губернатора Николай Сандаков просит заменить ему наказание. Ходатайство об этом он отправил в Копейский горсуд. Заседание назначено на 28 августа.

За мошенничество его приговорили к 5,5 годам колонии строгого режима. Сандаков не требует отпустить его из-под стражи, а настаивает на переводе в исправительный центр ФСИН. Осужденные здесь задействованы на принудительных работах. Они также живут в условиях лишения свободы, но чуть более мягких, нежели на традиционной зоне.

В таких центрах занимаются неквалифицированным трудом — грубая рабочая сила, уборка. Однако арестанты сами ездят на работу и получают зарплату, часть которой идет на погашение их штрафов и оплату жизни в условиях центра. Кроме срока в колонии, Сандакову также назначили штраф в 7 млн рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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