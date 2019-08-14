Осужденный вице-губернатор Сандаков попросился из колонии на принудительные работы
Экс-заместитель губернатора Николай Сандаков просит заменить ему наказание. Ходатайство об этом он отправил в Копейский горсуд. Заседание назначено на 28 августа.
За мошенничество его приговорили к 5,5 годам колонии строгого режима. Сандаков не требует отпустить его из-под стражи, а настаивает на переводе в исправительный центр ФСИН. Осужденные здесь задействованы на принудительных работах. Они также живут в условиях лишения свободы, но чуть более мягких, нежели на традиционной зоне.
В таких центрах занимаются неквалифицированным трудом — грубая рабочая сила, уборка. Однако арестанты сами ездят на работу и получают зарплату, часть которой идет на погашение их штрафов и оплату жизни в условиях центра. Кроме срока в колонии, Сандакову также назначили штраф в 7 млн рублей.
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