Николая Сандакова приговорили к 5,5 годам колонии строгого режима

СЕГОДНЯ 07:57 2018-10-05T07:59:30+03:00

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5 октября Советский районный суд Челябинска поставил точку в деле бывшего вице-губернатора региона Николая Сандакова. Его признали виновным в мошенничестве, получении взятки и подстрекательстве ко взлому чужой электронной почты. Сандакова приговорили к пяти годам и шести месяцам колонии. Под стражу его взяли в зале суда.

Чиновник начал работать вице-губернатором при Михаиле Юревиче. По версии следствия, он обещал мэру Озерска Евгению Тарасову продвинуть его в кресло главы Магнитогорска. За это получил 1,5 млн руб. Но поскольку должность мэра выборная и сделать этого Сандаков не мог, то это расценили как мошенничество.

Также вице-губернатор попросил хакера взломать «электронку» челябинских политологов. Этот факт он признал и принес извинения пострадавшим. Те отозвали гражданские иски, но не могут повлиять на уголовное дело. Впрочем, за истечением срока давности, от наказания за это дело суд экс-чиновника освободил.

Также суд счел доказанной вину Сандакова в получении взятки на сумму более миллиона рублей от директора ЧОП. Но не деньгами, а охранными услугами. Якобы Сандаков убедил губернатора заключить контракт с нужной фирмой, за что та предоставила ему секьюрити в личный коттедж.

Прокуратура просила для опального чиновника 10 лет колонии и штраф в 14 млн рублей. Теперь у гособвинителя и Сандакова есть 10 дней, чтобы обжаловать приговор. Ранее Сандаков заявил, что считает себя полностью невиновным и будет обжаловать даже условный срок, пока его полностью не оправдают.