Как сидит в колонии бывший вице-губернатор Челябинской области Николай Сандаков

Николая Сандакова признали виновным во взятках, мошенничестве и взломе чужой электронной почты. В октябре прошлого года суд отправил его на пять с половиной лет в колонию. Но сидеть ему меньше, поскольку на стадии следствия он провел в изоляторе и под домашним арестом пару лет.

Накануне в копейской ИК-6, где Сандаков отбывает срок, побывали челябинские общественники.

— Ходят разные слухи о вип-заключенном Сандакове, да и других российских чиновниках, которые отбывают наказание в местах лишения свободы. И слухи разные — от вип-камер с компьютерами до заказов из ресторанов устриц и омаров. Мы считаем нашим долгом побывать у нашего чиновника и рассказать о его условиях пребывания, — рассказал председатель ОНК Челябинской области Василий Катанэ.

«ДАЙТЕ ДОРОГУ К ХРАМУ»

Николая Сандакова видели разным: в синем чиновничьем костюме и осунувшегося — после первого ареста, и с шевелюрой, франтовской щетиной и четками в руке — в разгар расследования его дела. Ныне на нем зоновский свитер со светоотражающей полосой, а на голове небрежно бритый бокс.

По часовой стрелке: Сандаков в бытность чиновником, Сандаков через год после уголовного преследования, Сандаков в ИК-6, Сандаков накануне приговора.

Недавно бывшего вице-губернатора в срочном порядке из ИК-1 перевели в «шестерку». Причину не называют, но по слухам, на первой зоне начались проблемы связанные с претензиями следствия к руководству колонии. Не из-за Сандакова, но арестанта решили этапировать подальше от скандала

— Причину перевода до сих пор не знаю, хотя мне сказали, что у меня появилось нарушение режима содержания. Ничего не нарушал, находясь в прежней колонии. Но, мы люди подневольные, как скажут, так и делаем, — сообщил общественникам Сандаков.

Первые недели на новом месте Сандаков провел в карантине. Так положено при прибытии новичков на зону. Вскоре его выпустят в общий барак. Жаловаться на условия визитерам бывший политик не стал. На зоне Сандаков регулярно ходит в храм и занимается спортом.

— Все его устраивает. Живет по распорядку и мечтает выйти на свободу. Передал лишь одну просьбу — решить вопрос с посещением храма для тех, кто только что прибыл в места лишения свободы, — говорят в ОНК.

Вот такая визитка на зоне. Фото: пресс-служба ОНК по Челябинской области

— Никому не жалуюсь, не мешаю, веду себя, как и положено в таких местах. Прошу у администрации колонии лишь одного — дать возможность мне работать и зарабатывать поощрения, — продолжает Сандаков. — Я до сих пор не считаю себя виновным, но ощущаю себя осужденным. Привилегий у меня никаких нет. Я такой же, как и те полторы тысячи, которые находятся в колонии.

Отдельно заключенный № 4373 (табельный номер Сандакова) отметил качество еды в столовой.

— Питание приличное, во многих детсадах и в армии так не кормят.

ЗА ЧТО ПОЛУЧИЛ СРОК

5 октября Советский райсуд Челябинска огласил приговор: пять лет и шесть месяцев в колонии строго режима.

Чиновник начал работать вице-губернатором при Михаиле Юревиче. По версии следствия, он обещал мэру Озерска Евгению Тарасову продвинуть его в кресло главы Магнитогорска. За это получил 1,5 млн руб. Но поскольку должность мэра выборная и сделать этого Сандаков не мог, то это расценили как мошенничество.

Вторая претензия силовиков связана с охраной дома экс-замгубернатора. Якобы с подачи политика тендер на охрану первых лиц региона выиграла нужная компания.

Также вице-губернатор попросил хакера взломать «электронку» челябинских политологов. Этот факт он признал и принес извинения пострадавшим. Те отозвали гражданские иски, но не могут повлиять на уголовное дело. Впрочем, за истечением срока давности, от наказания за это дело суд экс-чиновника освободил.

Прокуратура просила 10 лет колонии и штраф — 14 млн рублей. Сандаков вину в коррупции и мошенничестве отрицал. Но во взломе «электронки» челябинских политологов признался и принес извинения пострадавшим.

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Пять фактов об осужденном политике

Сандакову 40 лет. Родом он из города Камызяк Астраханской области. Желтая политическая пресса, враждебная к Сандакову, злобно окрестила его «Колей Астраханским» — по аналогии с криминальными авторитетами, прозвище которых часто основано на топониме. (далее)

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