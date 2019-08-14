2019-08-14T19:23:48+03:00
Общество

Экс-начальник челябинского ФСБ устроился директором на крупный завод

Его называли вторым человеком на Южном Урале
Андрей АБРАМОВ
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Экс-директор ФСБ Челябинской области ушел в бизнес. Фото: power-m.ruЭкс-директор ФСБ Челябинской области ушел в бизнес. Фото: power-m.ru
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Юрий Никитин занял пост директора по обеспечению бизнеса компании «Силовые машины». Ранее он возглавлял УФСБ по Челябинской области и долго служил в контрразведке. На сайте предприятия сказано, что Юрий Сергеевич работает у них с июля 2019 года.

Юрий Никитин окончил Академию ФСБ по специальности «юриспруденция». В Челябинск его назначили из Томска в 2016 году, где он также был начальником. В 2018 году эксперты поместили его на вторую строчку в рейтинге влияния региональных элит. Первое место тогда занимал губернатор Борис Дубровский. О самом Никитине известно не так много — все-таки служба обязывает. Его место в июне 2019 года занял генерал-майор Сергей Сизов.

«Силовые машины» изготавливают и проектируют оборудование для тепловых, атомных и гидроэлектростанций. Их производственные мощности находятся в Санкт-Петербурге. Также у компании есть подразделение, которое занимается строительством домов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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