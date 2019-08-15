2019-08-15T19:34:49+03:00
Общество

В сентябре в школы Южного Урала придут 650 тысяч детей

Руководитель Челябинской области Алексей Текслер принял участие в работе Южно-Уральского педагогического собрания
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День знаний все ближе!День знаний все ближе!Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Родители учеников занялись их «экипировкой» к учебному году: форма, канцелярия, учебники. Потянулся народ на школьные базары.

А учителя собрались на традиционное Южно-Уральское педагогическое собрание. В пленарном заседании форума работал глава Челябинской области Алексей Текслер.

— Начало учебного года — всегда важный день для многих южноуральцев. Абсолютно все сферы жизнедеятельности опираются на человеческий капитал, который формирует система образования. Какую бы отрасль мы ни задумали развивать, начинать нужно именно с образования. И поэтому государство, в том числе на региональном уровне, должно вкладывать в эту сферу значительные силы и средства. В прошлом году в Челябинской области открылись три новые школы. Строится еще несколько. В этом году появятся новые места и новые объекты в дошкольном образовании Челябинска, Сосновского района, Копейска, Магнитогорска, Аши, Красноармейского района: 2667 мест. До конца года в области появится 15 новых детсадов, — заявил руководитель области.

Всего по нацпроекту «Образование» в ближайшее время в регионе построят 27 детсадов. Алексей Текслер напомнил главную задачу: обеспечить местами всех дошкольников области. В том числе, детей до трех лет.

— Мы должны в 2021 году забыть про дефицит детсадовских мест. Решаем вопрос о выделении из областного бюджета дополнительно двух миллиардов рублей, что позволит выполнить поручение президента в установленные сроки, — подчеркнул он.

Принципиальный вопрос — комплексная безопасность учебных заведений — от санитарно-гигиенического благополучия до антитеррористической защищенности.

— В сентябре в наши школы придут 650 тысяч юных южноуральцев. Их безопасность, качественное обеспечение учебного процесса — это наша с вами солидарная ответственность, — обратился Текслер к участникам педагогического форума.

ИСТОЧНИК KP.RU

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