Таинственный гольф-клуб под Челябинском проверят ревизоры

СЕГОДНЯ 11:52 2019-08-16T11:52:36+03:00

Арендаторы уверяют, что лишь улучшают свойства земли для использование в сельхоз целях. Фото: Андрей АБРАМОВ

Изменить размер текста: A A

КП-Челябинск рассказала о строительстве гольф-клуба неподалеку от поселка Западный под Челябинском. Мы осмотрели площадку, поговорили с жителями, но не смогли получить ни один официальный комментарий по поводу застройки. Клуб возводят на очень дорогом участке, который числится как земля сельхозназначения. Это значит, что гольф-клуба там быть не может.

На запрос КП-Челябинск ответили в Росимуществе — территория принадлежит им. Оказалось, что еще в 2007 году землю сдали в аренду компании ООО «Юго-Запад Жилстрой» на 49 лет.

— Мы направили запрос в компанию с просьбой предоставить информацию о работах на этом участке. Нам ответили, что ведутся работы в целях коренного улучшения земель для использования по назначению, — рассказали в Росимуществе.

Судя по тому, что раньше земля принадлежала институту картофелеводства, новые арендаторы на словах намерены продолжать научные изыскания в этой сфере. Однако на деле уклоны и засев площадки травой больше похожи на обустройства поля для гольфа.

В Росимуществе сообщили, что отправили запросы в администрацию Сосновского района — на территории которого находится земля — и в Россельхознадзор. В первом ведомстве сообщили, что не давали разрешение на возведение капитальных строений. То есть никаких зданий под гольф-клуб возводить не имеют право. Россельхознадзор пообещал провести внеплановую проверку.

— Ситуация с указанным земельным участком поставлена на особый контроль, — добавили в Росимуществе.

Схема расположена стройки.Фото: Андрей АБРАМОВ

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU