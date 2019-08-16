2019-08-16T11:52:36+03:00
Общество

Таинственный гольф-клуб под Челябинском проверят ревизоры

Ситуацию взяли на особый контроль
Андрей АБРАМОВ
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Арендаторы уверяют, что лишь улучшают свойства земли для использование в сельхоз целях.Арендаторы уверяют, что лишь улучшают свойства земли для использование в сельхоз целях.Фото: Андрей АБРАМОВ
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КП-Челябинск рассказала о строительстве гольф-клуба неподалеку от поселка Западный под Челябинском. Мы осмотрели площадку, поговорили с жителями, но не смогли получить ни один официальный комментарий по поводу застройки. Клуб возводят на очень дорогом участке, который числится как земля сельхозназначения. Это значит, что гольф-клуба там быть не может.

На запрос КП-Челябинск ответили в Росимуществе — территория принадлежит им. Оказалось, что еще в 2007 году землю сдали в аренду компании ООО «Юго-Запад Жилстрой» на 49 лет.

— Мы направили запрос в компанию с просьбой предоставить информацию о работах на этом участке. Нам ответили, что ведутся работы в целях коренного улучшения земель для использования по назначению, — рассказали в Росимуществе.

Судя по тому, что раньше земля принадлежала институту картофелеводства, новые арендаторы на словах намерены продолжать научные изыскания в этой сфере. Однако на деле уклоны и засев площадки травой больше похожи на обустройства поля для гольфа.

В Росимуществе сообщили, что отправили запросы в администрацию Сосновского района — на территории которого находится земля — и в Россельхознадзор. В первом ведомстве сообщили, что не давали разрешение на возведение капитальных строений. То есть никаких зданий под гольф-клуб возводить не имеют право. Россельхознадзор пообещал провести внеплановую проверку.

— Ситуация с указанным земельным участком поставлена на особый контроль, — добавили в Росимуществе.

Схема расположена стройки. Фото: Андрей АБРАМОВ

Схема расположена стройки.Фото: Андрей АБРАМОВ

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ИСТОЧНИК KP.RU

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