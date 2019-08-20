СЕГОДНЯ 08:53 2019-08-20T08:53:03+03:00

Жители Челябинска голосуют против автовокзала во Дворце спорта. Фото: Андрей АБРАМОВ

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Администрация Челябинска запустила голосование на портале «Активный житель74» по поводу автовокзала в «Юности». Это сайт, чтобы проводить опросы населения по важным аспектам жизни мегаполиса. Накрутка исключена — отдать свой голос можно лишь имея аккаунт на «Госуслугах».

Спустя сутки проголосовали свыше 600 горожан.

28% считают, что вокзалу место во Дворце спорта.

Почти 67% уверены, что «Юность» и стоянка автобусов не сочетаются.

И еще чуть менее 5% считают, что это должны решать специалисты.

Также КП-Челябинск провели опрос в своей группе во «ВКонтакте». Результаты оказались подобными.

Напомним, автовокзал в «Юности» заработал в 2011 году. Городские власти согласовали бизнесу эту постройку. В результате была уничтожена часть лестницы Дворца спорта, а в центре города появилась коптящая парковка.

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Автовокзал возле ДС «Юность» в Челябинске: переносить или оставить 00:00 00:00

ИСТОЧНИК KP.RU