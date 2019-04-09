7 причин перенести автовокзал от дворца спорта «Юность» в Челябинске

Восемь лет назад из дворца спорта наспех «сколотили» вокзал. Газета «Комсомольская правда — Челябинск» выпускала газетные обложки, призывая власти одуматься. К нам в редакцию приходили водители и владельцы междугородних маршрутов и просили оставить им станцию у железнодорожного вокзала. Но экс-губернатор Юревич и экс-мэр Давыдов делали вид, что все нормально.

В конце 2017 года экс-градоначальник Тефтелев вдруг сообщил: «переезд состоится». Но ничего не произошло.

Автовокзал возле ДС «Юность» в Челябинске: переносить или оставить 00:00 00:00

С приходом врио губернатора Алексея Текслера общественники вновь подняли этот острый вопрос. И изложили главные аргументы, почему вокзал нужно перенести от Дворца спорта «Юность»:

1. ИЗУРОДОВАНО ЗДАНИЕ

Дворец спорта строили к 50-летию советской власти. Проектировщики ездили по городам в поисках вдохновения. Подходящий вариант нашли в Минске. Тем не менее крышу дворца сделали уникальную. В основе конструкции дворца — мощные опоры. Находятся они под трибунами. Также здесь был самый большой буфет в стране — на 500 человек.

Здесь была лестница, но из утилитарных целей архитектурный излишек убрали.Фото: Андрей АБРАМОВ

На советских открытках «Юность» сфотографирована со стороны еще зеленого и ухоженного сада камней. В кадре видна роскошная лестница, которая спускалась справа и слева от главного входа. Левое крыло лестницы варварски обрубили ради входа в вокзал. Где был главный архитектор?

2. РАЗОРВАН ПЕШЕХОДНОЙ МАРШРУТ

Сейчас автовокзал — это лабиринт и полоса препятствий на пути пешеходов: шлагбаумы, бордюры, повороты. Можно возразить, дескать, здесь итак нормального тротуара нет, одни полосы для машин? Но абсолютно ничего не мешает сделать правильный пешеходный маршрут, проходящий параллельно набережной.

Челябинцы ходят по заборному лабиринту, вдыхая выхлопные газы.Фото: Андрей АБРАМОВ

3. УНИЧТОЖЕНА ПЛОЩАДЬ

Бывшую парковку с левого входа в «Юность» в свое время превратили в продуктовый рынок, а потом в стоянку для коптящих небо автобусов. Но эта площадь легко бы могла стать площадкой-трансформером. Здесь легко бы разместились деревья в кадках, мобильные лавочки и качели. На время массовых мероприятий эти конструкции легко убираются под парковку для легковых авто. А рядом поставить вагончик с кофе и круассанами. Но кому это надо, ведь на этом деньгу не зашибешь!

4. ОБЕЗОБРАЖЕН ВИД

Как-то собственник автовокзала бизнесмен Александр Карелин высказался в интервью, мол, раньше у дворца спорта был рынок, а мы сделали удобный и полезный автовокзал.

Вокзал не должен превращаться в базар.Фото: Андрей АБРАМОВ

Перед появлением вокзала у дворца спорта действительно были безобразные торговые ряды. Но и сейчас площадка у вокзал не похожа на место возле центральной набережной — это базарного вида территория: от шаурмы до чудо-губок и продажи «убитых» мобильников.

5. ЗАБЫТЫ ПАССАЖИРЫ

Вокзал — это важная часть инфраструктуры любого города. Он должен быть удобно и логично расположен. Но не в километре от центральной площади. Столь масштабный участок должен быть общественным благом, а не способом наживы на естественной нужде человека к перемещению. Сейчас людям с железнодорожного вокзала приходиться ехать на трамвае до оперного театра, а потом долго тащиться к автовокзалу. Зачем? Ведь вокзал у «Синегорья» всех утраивал и никому не мешал!

Пешеходные потоки строго зарегулированы чудовищными заборами.Фото: Андрей АБРАМОВ

6. ОТРАВЛЕН ВОЗДУХ

Проектировщики вокзала имеют садистские наклонности. Иначе как объяснить такой узкий клочок тротуара, который оставили пешеходам? Люди вынуждены идти между пыльной дорогой и газами, который исторгают автобусы. А стоят автобусы всегда выхлопными трубами к тротуару. Но когда в Челябинск приезжают важные гости, все машины разворачиваются кабиной к тротуару.

Асфальт залит маслом, грязью, находится в этой части центра неприятно.Фото: Андрей АБРАМОВ

«Юность» расположена в низине у реки, автобусным выхлопам рассеиваться негде. Ранним утром прогреваются десятки машин, отравляя воздух на приличном расстоянии.

7. НАНЕСЕНЫ УБЫТКИ

Эксперты оцифровали убытки каждого пассажира. Вместо того, чтобы высадить людей на въезде в город для пересадки на городской транспорт, везут их полчаса до «Юности». Для пассажиров это потерянные полчаса (при средней по области зарплате в 200 рублей в час) стоят около 100 рублей.

Прибавьте имиджевые убытки города. Они касаются каждого. Передовой технологичный бизнес, а значит и рабочие места, приходят туда, где приятно работать, где есть достаточное количество людей, довольных жизнью.

К тому же площади дворца спорта, которые отдали под кассы, кафешки и магазины, можно и нужно было отдать под новые секции, где бы дети занимались спортом.