В Челябинске у скандального ТРК обещают сделать современный сквер
ТРК «Космос» в Челябинске наделал много шуму. Претензии к нему предъявляли местные жители и архитекторы. Администрация магазина, похоже, взяла курс на исправление. Площадку у нового торгово-развлекательного комплекса на Северо-Западе благоустроят. В скором времени здесь появится «КосмоСквер», в котором можно будет погулять или отдохнуть после шопинга.
В новом сквере высадят более ста деревьев и трех тысяч кустарников, разобьют газоны, сделают зоны отдыха с удобными скамейками. А 12 взрослых деревьев, что растут на территории, сохранят, для этого их вылечили.
Пример благоустройства сквера.
— На входе будут смонтированы металлические медальоны со стилизованным изображением семи небесных тел: Солнце, Луна, Меркурий, Венера, Марс, Юпитер, Сатурн. А центральный вход оформят как Сад небесных сфер — это напоминание о событии мирового масштаба — появлении челябинского метеорита, — рассказали организаторы.
В «КосмоСквер» инвестировано около 35 миллионов рублей. Его открытие состоится в первых числах сентября.
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ИСТОЧНИК KP.RU