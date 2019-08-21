В Челябинске у скандального ТРК обещают сделать современный сквер

СЕГОДНЯ 09:32 2019-08-21T09:41:18+03:00

Сквер появится на пересечении улиц Чичерина и Проспекта Победы у ТРК "Космос". Фото: Андрей АБРАМОВ

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ТРК «Космос» в Челябинске наделал много шуму. Претензии к нему предъявляли местные жители и архитекторы. Администрация магазина, похоже, взяла курс на исправление. Площадку у нового торгово-развлекательного комплекса на Северо-Западе благоустроят. В скором времени здесь появится «КосмоСквер», в котором можно будет погулять или отдохнуть после шопинга.

В новом сквере высадят более ста деревьев и трех тысяч кустарников, разобьют газоны, сделают зоны отдыха с удобными скамейками. А 12 взрослых деревьев, что растут на территории, сохранят, для этого их вылечили.

Пример благоустройства сквера.

— На входе будут смонтированы металлические медальоны со стилизованным изображением семи небесных тел: Солнце, Луна, Меркурий, Венера, Марс, Юпитер, Сатурн. А центральный вход оформят как Сад небесных сфер — это напоминание о событии мирового масштаба — появлении челябинского метеорита, — рассказали организаторы.

В «КосмоСквер» инвестировано около 35 миллионов рублей. Его открытие состоится в первых числах сентября.

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ИСТОЧНИК KP.RU