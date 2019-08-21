В Челябинске задержали водителя мусоровоза, устроившего смертельное ДТП с микроавтобусом
Предполагаемого виновника аварии с 13 пострадавшими, которая произошла 20 августа по улице Блюхера, задержали. 37-летнему водителю мусоровоза, протаранившего микроавтобус, грозит до 12 лет лишения свободы.
— Мужчине предъявили обвинение в нарушении правил дорожного движения, совершенном в состоянии опьянения и повлекшем смерть человека. Сейчас решается вопрос о заключении его под стражу, — сообщил КП-Челябинск источник в правоохранительных органах.
Напомним, авария случилась глубокой ночью в районе Лесного кладбища. Мусоровоз врезался в микроавтобус. «Пежо» перевернулся на бок. В таком положении его поволокло еще несколько метров. Травмы получили 13 человек. Одна из пострадавших вчера скончалась в больнице.
Авария мусоровоза и микроавтобуса в Челябинске.
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ИСТОЧНИК KP.RU