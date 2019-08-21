В Челябинске задержали водителя мусоровоза, устроившего смертельное ДТП с микроавтобусом

СЕГОДНЯ 10:07 2019-08-21T10:09:30+03:00

В ДТП погибла 17-летняя девушка, еще 12 человек получили травмы разной степени тяжести. Фото: УБЖ Челябинска.

Ему грозит до 12 лет колонии

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Предполагаемого виновника аварии с 13 пострадавшими, которая произошла 20 августа по улице Блюхера, задержали. 37-летнему водителю мусоровоза, протаранившего микроавтобус, грозит до 12 лет лишения свободы.

— Мужчине предъявили обвинение в нарушении правил дорожного движения, совершенном в состоянии опьянения и повлекшем смерть человека. Сейчас решается вопрос о заключении его под стражу, — сообщил КП-Челябинск источник в правоохранительных органах.

Напомним, авария случилась глубокой ночью в районе Лесного кладбища. Мусоровоз врезался в микроавтобус. «Пежо» перевернулся на бок. В таком положении его поволокло еще несколько метров. Травмы получили 13 человек. Одна из пострадавших вчера скончалась в больнице.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/726952" frameborder="0"></iframe> Авария мусоровоза и микроавтобуса в Челябинске.

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ИСТОЧНИК KP.RU