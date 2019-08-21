2019-08-21T18:00:33+03:00
Общество

У юннатов Озерска появился кенгуру

Алексей Текслер побывал в гостях у маленьких любителей живой природы
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Новый питомец юннатов.Новый питомец юннатов.
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Есть в тихом зеленом Озерске дивный уголок — Станция юных натуралистов. На площади в шесть гектаров живут пони, лошади, верблюдица, в лимонарии выращивают огромные, в полтора кило, лимоны. Все это пасторальное царство — вотчина юннатов, здесь занимается 1200 детей — от пяти до 18 лет. Многие воспитанники, закончив школу, выбирают профессии биолога, ветеринара.

Дети обратились в соцсетях к главе региона и поделились мечтой: вот бы им в коллекцию кенгуру! Сумчатых уроженцев Австралии в Челябинской области еще нет. Алексей Текслер предложил руководству ПО Маяк исполнить детскую мечту. На «Маяке» откликнулись. Тем более, юннатов предприятие постоянно поддерживает.

В среду, 21 июля, во время рабочего визита в Озерск Алексей Текслер побывал в гостях у юннатов. И кенгуру из зоопарка Екатеринбурга прибыл — пятимесячный самец. Восторгу у детей было!

Алексей Текслер так же побывал в здании озерского Дворца творчества детей и молодежи. Здесь протекает крыша. Решено отремонтировать кровлю за счет муниципалитета, а областной бюджет затем возместит расходы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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