2019-08-22T15:40:54+03:00
Происшествия

Задержан начальник полиции из Челябинской области, которого подозревают в домогательствах

На этот раз ему вменяют изнасилование подчиненной
Андрей АБРАМОВ
Поделиться:
Задержан начальник полиции из Челябинской области, которого обвиняют в домогательствах.Задержан начальник полиции из Челябинской области, которого обвиняют в домогательствах.
Изменить размер текста:

Полковник полиции из Чебаркуля Челябинской области проходит по уголовному делу о домогательствах. Жертвами ухаживаний Рифа Биктимирова становились молодые сотрудницы. Сейчас же в деле появился новый факт — изнасилование. Якобы над одной из подчиненных начальник надругался пару лет назад. 22 августа высокопоставленного полицейского задержали. Об этом сообщил один из коллег Биктимирова.

КП-Челябинск позвонила на личные номера Биктимирова. Они оказались отключены. В своем отделе Биктимиров был главным среди следователей.

— Весь отдел знал, что он закрывался с молоденькими сотрудницами в кабинете, и принуждал их к интиму. Тем, кто отказывал, не давал спокойно работать. А если девочка соглашалась — ей хорошее дело давали. Если нет — доставался «висяк», да еще дежурствами заваливал, — рассказывал КП-Челябинск ранее один из знакомых с работой силовика общественник.

По неподтвержденной информации, причиной претензий к Биктимирову со стороны руководства стала скандальная авария. Из-за этого началось его преследование.

Высокопоставленного полицейского из Челябинской области подозревают в сексуальных домогательствах

00:00
00:00

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Дети пытались выбраться из окна дома в Челябинске, связав простыни
Убийцу жены в поселке Локомотивный Челябинской области отправили за решетку
Жительница Челябинска неожиданно родила на курорте в Турции
В Челябинске объявлен режим «черного неба»
Неизвестный пытался увести за собой 11-летнего ребенка в Копейске
«Трактор» принял в свои ряды еще одного нападающего
После того, как в центре Челябинска сбили ребенка, чиновники пообещали поставить там светофор
Чтобы расселить все аварийные дома в Челябинске нужен миллиард рублей
Право на свободу слова оказалось непопулярно у жителей Челябинска
Чтобы почтить легендарного дворянина, на Южный Урал привезут землю с его родины
Школьница со взрослым парнем сбежала от родителей в Челябинской области
В огород к жителю Зауралья влетел дорогой внедорожник