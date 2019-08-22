Задержан начальник полиции из Челябинской области, которого подозревают в домогательствах

СЕГОДНЯ 15:40 2019-08-22T15:40:54+03:00

На этот раз ему вменяют изнасилование подчиненной

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Полковник полиции из Чебаркуля Челябинской области проходит по уголовному делу о домогательствах. Жертвами ухаживаний Рифа Биктимирова становились молодые сотрудницы. Сейчас же в деле появился новый факт — изнасилование. Якобы над одной из подчиненных начальник надругался пару лет назад. 22 августа высокопоставленного полицейского задержали. Об этом сообщил один из коллег Биктимирова.

КП-Челябинск позвонила на личные номера Биктимирова. Они оказались отключены. В своем отделе Биктимиров был главным среди следователей.

— Весь отдел знал, что он закрывался с молоденькими сотрудницами в кабинете, и принуждал их к интиму. Тем, кто отказывал, не давал спокойно работать. А если девочка соглашалась — ей хорошее дело давали. Если нет — доставался «висяк», да еще дежурствами заваливал, — рассказывал КП-Челябинск ранее один из знакомых с работой силовика общественник.

По неподтвержденной информации, причиной претензий к Биктимирову со стороны руководства стала скандальная авария. Из-за этого началось его преследование.

Высокопоставленного полицейского из Челябинской области подозревают в сексуальных домогательствах 00:00 00:00

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ИСТОЧНИК KP.RU