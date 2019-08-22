В Троицке отказалась от переноса мощей святой Дуняши Чудиновской

СЕГОДНЯ 18:53 2019-08-22T19:00:08+03:00

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В четверг, 22 августа, стало известно, что мощи святой Дуняши не будут эксгумировать и переносить в другое место. Такое заявление сделал епископ Троицкий и Южноуральский Пармен.

— Решение перенести останки Дуняши в более подходящее место, казалось разумным и благочестивым. Однако многие его не приняли, из-за чего и возникло смущение. А дело Божие должно совершаться в мире и единомыслии. Заверяю вас, что без благословения Святейшего Патриарха и согласия верующего народа никакое перезахоронение чтимой подвижницы невозможно, и я в свою очередь не благословляю никого предпринимать никаких подобных шагов в будущем, — заявил Пармен.

Мощи хотели перенести в строящийся монастырь в Увельском районе. Рядовым православным эта идея не приглянулась. Они по очереди стали дежурить на могиле Дуняши и даже выгнали с кладбища приехавшего на переговоры священника из Троицкой епархии. Против эксгумации тела также высказался потомок Дуняши.

— Осознавая свою ответственность за вверенную мне паству и за все происходящее с ней, со смирением прошу у смущенных прощения и святых молитв. Да не будет среди нас места ссорам и обидам, да пребывают среди нас благословенный мир и любовь, — подчеркнул в своем заявлении Пармен.

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ИСТОЧНИК KP.RU