2019-08-25T16:15:53+03:00
Общество

Жители Кургана спасли голубя с перевязанными лапками, запутавшегося в ветках

Неравнодушные курганцы залезли на дерево и вызволили бедолагу
Валентина ВАГАНОВА
Поделиться:
Кто-то перевязал голубу лапы. Фото: «Инцидент Курган»/vk.comКто-то перевязал голубу лапы. Фото: «Инцидент Курган»/vk.com
Изменить размер текста:

Видео доброго поступка облетело курганские группы в соцсетях. На кадрах видно, как молодой человек снимает с дерева голубя в городском саду. Кто-то перевязал ему лапки ниткой, она зацепилась за ветку, и пернатый повис вниз головой. Сколько он так висел — неизвестно.

— Спасибо большое всем, кто не прошел мимо. Уважение таким людям, — пишут о спасителях пользователи соцсетей.

Подобная история произошла в начале лета в Челябинске. Пернатый с перевязанными лапками сутки провисел вниз головой в городском парке. Чтобы его спасти челябинцы наняли автокран.

Спасение голубя в Кургане.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Трактор» выиграл у «Металлурга» и стал победителем Мемориала Ромазана
Нападающий Артем Пеньковский уходит из «Трактора»
На кладбище в Челябинской области спиленные деревья повалили на могилы
В Курганской области браконьеры вырубили деревья на 2,5 млн рублей
Работники автостоянки в Челябинске приручили лесную белку
Жители Челябинской области нашли в лесу чернику размером с пол-ладони
Звезда «Уральских пельменей» Сергей Исаев рассказал, какие сюрпризы ждут жителей Челябинска на Дне города
Жителей Челябинска возмутила шаурма, на которой повар оставил пометку маркером
Автомобилистка сбила пешехода и влетела в офисное здание в Челябинске
В челябинском зоопарке выбирают короля красоты среди самцов
В Челябинске больше чем на месяц ограничили движение по улице Коммуны
Сумел собраться: Сергей Ковалев прокомментировал свою победу над Ярдом
Сергей Ковалев стал заслуженным мастером спорта России
Сергей Ковалев победил Энтони Ярда в Челябинске
В снегах Арктики нашли трактор, выпущенный полвека назад на заводе в Челябинске
«Лето прощай!»: в Челябинской области похолодает до +2 градусов
Две недели до старта чемпионата КХЛ: «Трактор» открыл продажу наборных абонементов на сезон
Зауральские пекари построили избу из хлебных буханок
"У авто оторвалась крыша": молодая пара из Магнитогорска погибла в страшной аварии на трассе
Челябинский урбанист раскритиковал дорожников после ДТП под «Меридианом»
Пожар на цинковом заводе в Челябинске потушен
Алексей Текслер выложил в сети фото, где с семьей болеет за «Челябинск»
Житель Челябинской области выловил из реки рыбу с человеческими зубам
«Цех в огне!»: на заводе в Челябинске тушат пожар
В Челябинске иномарка вылетела на парковку и зацепила восемь машин