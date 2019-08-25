Жители Кургана спасли голубя с перевязанными лапками, запутавшегося в ветках

СЕГОДНЯ 16:10 2019-08-25T16:15:53+03:00

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Видео доброго поступка облетело курганские группы в соцсетях. На кадрах видно, как молодой человек снимает с дерева голубя в городском саду. Кто-то перевязал ему лапки ниткой, она зацепилась за ветку, и пернатый повис вниз головой. Сколько он так висел — неизвестно.

— Спасибо большое всем, кто не прошел мимо. Уважение таким людям, — пишут о спасителях пользователи соцсетей.

Подобная история произошла в начале лета в Челябинске. Пернатый с перевязанными лапками сутки провисел вниз головой в городском парке. Чтобы его спасти челябинцы наняли автокран.

Спасение голубя в Кургане.

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ИСТОЧНИК KP.RU