В Челябинске пройдет забег с собаками, чтобы помочь приюту
Сентябрь богат на интересные мероприятия для любителей животных. КП-Челябинск проводит забег «Лохматый чемпион». Мы ждем всех на праздник.
А пока хотим рассказать о еще одном проекте. Благотворительные забеги HelpRun в Челябинске- это забеги где все взносы за участие организаторы перечисляют в помощь приютам для животных. 29 сентября стартует новый забег.
Состояться он по адресу: Лесопарковая 2а - Лыжная база. Бежать можно со своей собакой 1 или 3км, а также без 5 и 10км! Это уже третий забег HelpRun. Каждый новый забег мы помогаем новому приюту. Если вы не можете бежать, также можно помочь кормом, достаточно просто принести корм на регистрацию 29 сентября в 9.00.
Идея проекта возникла у любителей марафонского бега. Объединившись вместе, они организовали забеги.
В этот раз организаторы помогают приюту Котопес.
Зарегистрироваться можно здесь. Событие — Help Run — RussiaRunning.
Каждый участник получит регистрационный номер, медаль и подарки от партнеров.
ИСТОЧНИК KP.RU