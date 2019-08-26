2019-08-26T09:30:10+03:00
Общество

В Челябинске пройдет забег с собаками, чтобы помочь приюту

Это уже третьи благотворительные соревнования HelpRun
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Сентябрь богат на интересные мероприятия для любителей животных. КП-Челябинск проводит забег «Лохматый чемпион». Мы ждем всех на праздник.

А пока хотим рассказать о еще одном проекте. Благотворительные забеги HelpRun в Челябинске- это забеги где все взносы за участие организаторы перечисляют в помощь приютам для животных. 29 сентября стартует новый забег.

Состояться он по адресу: Лесопарковая 2а - Лыжная база. Бежать можно со своей собакой 1 или 3км, а также без 5 и 10км! Это уже третий забег HelpRun. Каждый новый забег мы помогаем новому приюту. Если вы не можете бежать, также можно помочь кормом, достаточно просто принести корм на регистрацию 29 сентября в 9.00.

Идея проекта возникла у любителей марафонского бега. Объединившись вместе, они организовали забеги.

В этот раз организаторы помогают приюту Котопес.

Зарегистрироваться можно здесь. Событие — Help Run — RussiaRunning.

russiarunning.com

vk.com/hrun74

Каждый участник получит регистрационный номер, медаль и подарки от партнеров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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