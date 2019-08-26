2019-08-26T11:53:52+03:00
Происшествия

Попавшего в ДТП на улице Кирова мальчика вывели из искусственной комы

Однако ребенок все еще остается в реанимации
Лидия ПЕСКОВА
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Ребенок пострадал на зебре. Фото: соцсети.Ребенок пострадал на зебре. Фото: соцсети.
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Восьмилетний парнишка попал в аварию в прошлый понедельник, 19 августа. Мальчик переходил проезжую часть улицы Кирова по зебре, где нет светофора. Два автомобиля остановились, а на третьей полосе его сбила Toyota Camry. Автомобиль протащил школьника по дороге около 20 метров.

Ребенок выжил, но почти неделю провел в искусственной коме, на аппарате вентиляции легких. Чтобы следить за состоянием школьника, доктора имплантировали в его череп специальный датчик, измеряющий внутричерепное давление и температуру мозга.

— Сейчас состояние ребенка стабилизировалось. Датчик снят, отключен аппарат ИВЛ, мальчика вывели из искусственной комы. Он узнает близких, но пока он остается в реанимации, — рассказали в больнице.

На перекрестке, где случилась авария, пообещали установить светофор, а пока оборудуют лежачих полицейских.

На водителя, сбившего школьника, завели уголовное дело.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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