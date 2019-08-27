2019-08-27T10:37:52+03:00
Общество

Почему известный врач из Челябинска решил оставить местных бездомных без своей помощи

Доктор Женя уехал в Гватемалу
Валентина ВАГАНОВА
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В Гватемале волонтеры проведут месяц. Фото: Евгений КосовскихВ Гватемале волонтеры проведут месяц. Фото: Евгений Косовских
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Челябинский фельдшер Евгений Косовских, который помогает бездомным, отправился на практику в благотворительную клинику Гватемалы. С ним поехала его помощница, волонтер проекта «Другая медицина» Татьяна Авдеева. Вдвоем они будут лечить местное население. Об этом пишет издание Hornews.com.

— С Татьяной Авдеевой мы полгода назад узнали о благотворительной клинике на другом конце света и просто помечтали побывать там, набраться опыта в уличной медицине. Ни для кого не секрет, что в Гватемале из-за отсутствия денег на повитух (женщины, которые принимают роды — прим. ред.), местные жительницы часто рожают на улице, а больные с сахарным диабетом погибают из-за отсутствия инсулина. Это без учета змей, мохнатых насекомых, разных лихорадок, действующих вулканов, терроризма... Работа для нас есть, и опыт будет, — рассказал Евгений.

Доктор Женя везет с собой 15 кг гуманитарной помощи — полный чемодан мазей, витаминов, таблеток, зубных паст и прочего.

Доктор Женя везет целый чемодан медикаментов. Фото: Евгений Косовских

Доктор Женя везет целый чемодан медикаментов. Фото: Евгений Косовских

Челябинские волонтеры будут обмениваться опытом в клинике Health&Help. Ее открыли две девушки из Уфы — Виктория Валикова и Карина Башарова. Деньги на лечебницу они собрали благодаря неравнодушным людям. Некоторые гватемальцы готовы по нескольку часов добираться до клиники, чтобы попасть на прием к медикам.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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