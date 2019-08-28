2019-08-28T11:29:07+03:00
Общество

Маршрутки в Челябинске могут заменить 450 новых автобусов

Но на это нужно 4,5 млрд рублей
Инна КУМЕЙКО
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Маршрутки в Челябинске хотят по максимуму заменить автобусами.Маршрутки в Челябинске хотят по максимуму заменить автобусами.Фото: Андрей АБРАМОВ
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У Челябинска долгое время не было хозяина — ответственного мэра, который бы решал проблем, а не копил их. Местным чиновникам челябинцы слабо доверяют, но городские проблемы от того никуда не деваются. Поэтому спрашивают губернатора о проблемах не его уровня. На пресс-конференции 28 августа с Алексеем Текслером, у главы региона спросили про набившую оскомину проблему маршрутных такси.

— В начале сентябре в Челябинске начнут появляться автобусы — 70 вместо 66 заявленных ранее за счет экономии. С федеральным центром прорабатываем вопрос о выделении 4,5 млрд руб. в течение двух лет. Это 450 автобусов разной вместительности. Они пойдут на замену нынешних маршрутных такси, — рассказал Алексей Текслер.

Отметим, что маршрутки нельзя назвать безопасными и комфортным транспортом в современном мегаполисе. Однако муниципальный транспорт в Челябинске в катастрофическом состоянии. Поэтому горожане вынуждены либо покупать личный автобиль и создавать еще больше пробок, выхлопов и отбирать у пешеходов тротуары, либо подвергать себя опасности, перемещаясь на ржавых маршрутках.

Алексей Текслер дает вторую пресс-конференцию в Челябинске.Андрей АБРАМОВ

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ИСТОЧНИК KP.RU

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