В Челябинске объявили долгожданный аукцион на покупку новых автобусов

СЕГОДНЯ 14:08 2019-07-23T14:10:43+03:00

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В Челябинске стартовал аукцион на поставку 66 новых автобусов, которые начнут работать на маршрутах общественного транспорта. Аукцион разбит на четыре лота. Общая стоимость контрактов — 763 млн рублей.

У поставщиков есть неделя, чтобы заявиться на участие. Подведение итогов назначено на 30 июля. По документам из госзакупки, автобусы должны ездить на газу, иметь кондиционеры, камеры наблюдения, зарядники для мобильной техники и рампы, по котором люди с инвалидностью смогут заезжать в салон. После заключения контракта, у поставщика будут 90 дней на поставку машин.

Ранее в Челябинске определились с фирменным цветом автобусов. Однако эксперты единодушны, что если ограничиться лишь покупкой десятка новых машин — систему общественного транспорта это не спасет.

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65 новых автобусов спасут челябинский транспорт? 00:00 00:00

ИСТОЧНИК KP.RU