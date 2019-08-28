2019-08-28T11:52:21+03:00
Общество

Алексей Текслер высказал свое отношение к обрезкам деревьев, которые стоят по всему Челябинску

И предложил новую программу
Инна КУМЕЙКОАндрей АБРАМОВ
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Алексей Текслер предложил новую программу озеленения.Алексей Текслер предложил новую программу озеленения.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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28 августа на пресс-конференции главы региона Алексею Текслеру задавали много вопросов, касающихся жизни в Челябинске. Тревожный знак: журналисты интересуются у главного человека по всему региону, о нюансах жизни в одном городе. Политика спросили об озеленении южноуральской столицы.

— Я предложил начать программу «Зеленый город», чтобы было эстетически и в архитектурном плане привлекательно. Волнует вопрос вырубки деревьев в Челябинске. Когда я вижу эти обрезки, есть подозрение, что это делается специально, чтобы посадить другое дерево. Оно не должно болеть. Часто этим занимаются люди за копейки. Будем наводить порядок, — рассказал Алексей Текслер.

Недавно в Челябинске разразился скандал — у органного зала «Родина» вырубили десятки больших деревьев.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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