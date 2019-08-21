Жители Челябинска сожалеют о спиленных у «Родины» деревьях

На прошлой неделе центр Челябинска лишился еще одного зеленого островка. У органного зала «Родина» за день спилили десятки раскидистых тополей. Они создавали особую атмосферу красоты и уюта. А три дерева у входа в здание десятилетиями фигурировали на открытках с видами «Родины».

Челябинцы приняли эту новость болезненно.

— Я не могу в это поверить. Чиновники знают, как тяжело люди воспринимают любой спил деревьев из-за тяжелой экологической ситуации в городе, и все же делают это, — прокомментировал ситуацию активист Лев Владов. — Это исключительный фашизм, геноцид деревьев и, скорее всего, геноцид людей.

С лидером движения «Челябинский урбанист» согласились многие и даже устроили травлю главе Калининского района.

«ТОПОЛЯ НИКОГДА НЕ ПОЗВОЛЯТ ГОРОДУ ВЫГЛЯДЕТЬ КЛЕВО»

КП-Челябинск узнала, кто на самом деле решал судьбу тополей. Для этого мы позвонили в студию «АРТА», которая занимается реконструкцией сквера у «Родины».

— Мы понимаем трепетное отношение горожан к зелени. Но тополя никогда не позволят Челябинску выглядеть клево, — считает директор студии «АРТА» и автор проекта Марина Фролова. Кстати, с ее подачи неподалеку у воды установили скандальных бронзовых лягушек.

Хозяйка студии рассказала, что тополя высаживались в советское время на время. Через полвека их планировалось заменить на более благородные породы. Однако грянула перестройка, и обществу стало не до деревьев. А сейчас, когда власти опять задумались над внешним обликом городов, тополя массово вырубают по всей России. Реконструкция сквера у «Родины» была задумана к саммитам ШОС и БРИКС, на это город получил хорошие средства.

Разница видна невооруженным глазом. Фото: Любовь Богородцева и «Челябинский урбанист»

— Задачу власти поставили амбициозную: создать у «Родины» современную интересную городскую среду, — рассказывает Марина Фролова. — И тополя как раз мешались. У тополей очень развита корневая система. Они активно вытягиваю воду на расстоянии 6-8 метров от себя, так что сажать что-то рядом был бессмысленно. Для ощутимой перезагрузки городского пространства от тополей пришлось избавляться. Спилить деревья предложили мы. А их снос согласован с двумя комитетами.

Сыграло роль и состояние тополей. Деревьям уже под 80 лет. Внешне они выглядели прилично, но ветки могли сломаться в любой момент и убить человека, как это случилось на улице Солнечной 15 июля — тогда погибла пенсионерка.

— В течение жизни тополя копят токсины. Они собираются в центре веток и делают их рыхлыми. По сути, ветки превращаются в трубочки, которые легко сломать ветру. Вот в чем опасность, — замечает Марина Фролова.

СОСНЫ, КЕДРЫ И ЯБЛОНИ

— Приступая к проекту, мы хотели не просто освоить деньги, а создать многофункциональную зону, — говорит Марина Фролова.

В результате у «Родины» должен образоваться симпатичный скверик с лавочками для отдыха в классическом стиле и в стиле модерн, с бронзовыми поильниками для птиц (мелочь, но они тоже будут украшать пространство). Пешеходную зону впервые в Челябинске замостят крупной плиткой, в которой миксуются несколько оттенков цвета. И, конечно же, все это будет обрамлено зеленью.

Деревьев справа больше нет. Фото: Любовь Богородцева

По словам Марины Фроловой, вдоль самой набережной высадят 16 сибирских кедров (возраст каждого 25 лет) и пять сосен Веймутова — это ажурные деревья с большими иголками. Все они будут не ниже пяти метров в высоту. Оба вида живут по несколько сотен лет. Рядом будут плакучие березы, высока ирга, кустарники, а при помощи разноцветных флоксов дизайнеры собираются создать искусственный декоративный рельеф.

— На месте трех тополей, который попадали на все картинные виды «Родины», то есть прям у здания, мы высадим черемуху Маака с золотистой корой и яблони, которые цветут розовым цветом. Они будут поменьше, чем сосны, но не вички, а с крепким хорошим стволом и с красивой кроной, которую формировали в питомнике, — замечает Марина Фролова.

Мелкие растения высадят в сентябре-октябре, черемуху и яблоню к ноябрю, а к началу декабря — кедры и сосны. Все деревья будут пересаживать с хорошим комом земли, поэтому они должны прижиться. Кроме того, студия «АРТА» берет на себя пятилетние гарантийные обязательства.

ДЕРЕВЬЯ-СТАРИКИ ОПАСНЫ

За замену больших тополей ратуют и в челябинской мэрии.

— Цикл жизни тополей 60-80 лет. Спиленным деревьям было по 70-75. Во многих городах страны, например в Самаре и Тюмени посадка новых тополей запрещена. У Органного зала всегда находятся люди. Старые тополя представляли опасность, — говорит пресс-секретарь городской администрации Владимир Сафонов.

А В ЭТО ВРЕМЯ

На очереди — клены и карагач?

Еще одной проблемой современных городов стали ясенелистные клены и мелколистные вязы (карагач). Эти деревья хорошо размножаются семенами заполонили города, как сорняки. За их вырубкой не следят, а когда клены и вязы вырастают большими, рубить не позволяет закон. В соседнем Екатеринбурге на борьбу с деревьями-сорняками уже начали выделять деньги, в Челябинске похожих программ пока нет.

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