В минздраве разъяснили, за что магнитогорские врачи получили муку и арбузы

СЕГОДНЯ 08:21 2019-08-29T08:34:40+03:00

Руководству больницы стоило бы, разъяснить своим сотрудникам от кого эти презенты. Фото: Алексей ФОКИН

Изменить размер текста: A A

Накануне сотрудники детской больницы Магнитогорска опубликовали в сети пост, о том что руководство медучреждения рассчитывается с ними продуктами. Медики выложили в популярном городском паблике фото полиэтиленовых мешочков с мукой, которые им выдали в качестве материальной помощи. Также врачи сообщили, что ранее руководство поощрило их тухлыми арбузами и дынями.

Однако в минздраве Челябинской области эту информацию опровергли.

— Сотрудники детской больницы №3 в Магнитогорске получают зарплату деньгами, а не продуктами, причем в соответствии с индикативными показателями. Действительно, на днях работникам больницы частный предприниматель бесплатно раздавал продукты, но это был жест доброй воли, а не выплата заработной платы, — сообщили в пресс-службе областного министерства здравоохранения.

В таком случае, руководству больницы стоило бы, разъяснить своим сотрудникам от кого эти презенты. Тогда бы медики не стали выкладывать в сеть фото «странных подарков».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU