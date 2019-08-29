2019-08-29T17:15:03+03:00
Общество

Православные из Челябинской области просят патриарха Кирилла вразумить епископа Пармена

У людей накопилось много обид
Лидия ПЕСКОВА
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Епископ Пармен.Епископ Пармен.
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Православные из Челябинской области пожаловались патриарху Кириллу на троицкого епископа Пармена, который не так давно предлагал перенести прах старицы Дуняши Чудиновской с сельского кладбища в монастырь. Оказалось, что это не единственный грех епископа.

Как следует из текста открытого письма патриарху, Пармен устроил травлю неугодных ему священников и позволяет себе неуважительно относиться к прихожанам. Также верующие сообщают, что Пармен негласно установил «гастрольный сбор» за свои службы, поэтому настоятели вынуждены платить по 50 тысяч рублей за каждый визит епископа.

Православные просят вразумить Пармена. Они уверены, что соблазн и раскол, внесенные архиереем, еще можно исправить мудрыми решениями священноначалия.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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