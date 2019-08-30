В Челябинской области системе социальной защиты исполнилось сто лет

СЕГОДНЯ 06:54 2019-08-30T06:54:19+03:00

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Очень непростой и очень ответственной работой — помощью людям в тяжелых ситуациях — занимаются в Челябинской области 15 тысяч соцработников. Один из трех жителей региона хоть раз обращался в органы социальной защиты за помощью.

В 2019 году системе социальной защиты региона исполнилось сто лет. С юбилеем работников поздравил глава региона Алексей Текслер. Торжественное событие по случаю века системы прошло в академическом театре драмы им. Наума Орлова. На торжество прибыл глава региона Алексей Текслер.

— Это очень непростая работа. Это даже не работа. Это служение, — обратился к собравшимся Алексей Текслер. — Каждый из вас ежедневно вкладывает свою душу, теплоту, доброту. Я вам очень благодарен за это, так же, как вам благодарны те, с кем вы ежедневно работаете. Еще Петр Первый три века назад очень точно выразил в указе суть социальной защиты: «Для десяти больных нужен один здоровый, который бы за ними ходил и помогал». Каждый из вас помогает людям во много раз больше. Это очень сложно. В свою очередь, мы будем вам помогать, создавать условия, мы будем увеличивать финансирование социальных программ. Нужно сделать так, чтобы те средства, которые мы направляем, максимально эффективно доходили до жителей региона. Я хочу поблагодарить вас за ту невероятную работу, которую вы делаете, и пожелать успеха вам и вашим семьям. Все вместе мы сделаем все, чтобы Южный Урал был социально благополучным.

29 миллиардов рублей каждый год выделяются на социальную защиту южноуральцев. Это — пособия, компенсации, субсидии, предоставление установленных законом льгот. Еще одно важное направление работы — улучшение качества жизни пожилых людей, инвалидов, неблагополучных семей с детьми и детей, оставшихся без попечения родителей.

Система социальной защиты населения Челябинской области насчитывает 208 учреждений, в их числе детские дома, комплексные центры социального обслуживания, дома престарелых. Два года назад на Южном Урале ликвидирована очередь в дома престарелых. Еще один повод для гордости — в два раза удалось сократить региональный банк данных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

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ИСТОЧНИК KP.RU