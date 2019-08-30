«Не умеют чистить зубы и держать градусник»: Доктор Женя рассказал о первых днях пребывания в Гватемале

СЕГОДНЯ 15:26 2019-08-30T16:23:48+03:00

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Волонтеры проекта «Другая медицина», Евгений Косовских и Татьяна Авдеева, улетели на месяц в Гватемалу. Здесь они обмениваются опытом в благотворительной клинике Health&Help. Многие гватемальцы живут очень бедно, и медицинская помощь им не по карману. Некоммерческая клиника для них — чуть ли не единственная возможность обратиться к врачу.

Кабинет, где идет прием пациентов. Фото: Евгений Косовских

— Здесь бедность. Дети в деревнях ходят в оборванных штанах, в одном ботинке… В первый день у нас должно было быть знакомство с клиникой, но мы сразу же включились в работу. Пациентов много, где-то по 40 человек в день. Некоторые не знают, как держать градусник, измерять температуру, как держать зубную щетку. Но население добродушное. Нас приняли очень хорошо и полюбили, — делится впечатлениями Евгений.

Дорога из клиники - центральная улица в деревне. Фото: Евгений Косовских

По словам Доктора Жени, на прием приходят люди разного возраста: от грудничков до стариков. Обращаются тоже с разными заболеваниями — от банального кашля до серьезной хирургической патологии.

За помощью в клинику обращаются десятки человек в день. Фото: Татьяна Авдеева

— Жители говорят на своем местном языке, но многие знают испанский. У нас администратор из России, она тоже владеет испанским и переводит нам. Я часто общаюсь с пациентами жестами, и они понимают. Например, показываю, что сейчас измерю температуру, посмотрю живот или прошу поднять кофту, чтобы прослушать сердце.

А это школа. Фото: Евгений Косовских

Напомним, Евгений и Татьяна отправились в Гватемалу на прошлой неделе. С собой они захватили целый чемодан гуманитарной помощи — 15 кг мазей, витаминов, зубных паст и прочих нужных вещей для местных жителей.

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ИСТОЧНИК KP.RU