2019-08-31T13:33:57+03:00
Общество

Алексей Текслер нацелил «Трактор» на Кубок Гагарина

Глава региона встретился с хоккеистами накануне сезона 2019-2020 Чемпионата КХЛ
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Игровой свитер с номером 74 вручен глава региона. Фото: gubernator74.ruИгровой свитер с номером 74 вручен глава региона. Фото: gubernator74.ru
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— Уверен, что этот сезон будет интересным. Я говорил это на TraktorOpen. Задача у нас одна — Кубок Гагарина. У «Трактора» было серебро чемпионата КХЛ и бронзовые медали, но чемпионами мы не были никогда. Если мы завоюем кубок, для команды, для города, для каждого жителя это будет огромный праздник. Надо об этом думать, когда выходите на лед. Я верю, в то, что такой праздник на улицах Челябинска будет! — подчеркнул Алексей Текслер.

Хоккеисты и тренерский штаб поблагодарили президента клуба за условия, созданные для команды, и интерес к хоккею. Игроки вручили Алексею Текслеру игровой свитер с номером 74.

Кстати, 2 сентября челябинский хоккейный клуб «Трактор» открывает сезон домашним матчем с подмосковным «Витязем».

4 сентября «черно-белые» встретятся на домашнем льду с командой СКА. Первая домашняя серия короткая — два матча. А потом «Трактор» ждет восьмиматчевая выездная серия в Сибири и на Дальнем Востоке.

Среди команд КХЛ в сентябре «Трактор» проведет больше всего матчей — это будет серьезной проверкой для нового состава команды.

В Кубке губернатора Челябинской области "Трактор" занял первое место. Фото: gubernator74.ru

В Кубке губернатора Челябинской области "Трактор" занял первое место. Фото: gubernator74.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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