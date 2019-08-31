Активисты проекта «Общественная инициатива» раскрыли Алексею Текслеру идеи добрых дел

СЕГОДНЯ 14:31 2019-08-31T14:31:24+03:00

Более 300 неравнодушных южноуральцев собрались в ЮУрГУ на большой форум

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Среди тех, кто штурмовал Рейхстаг победной весной 1945 года и установил на куполе здания красное знамя, был уроженец Челябинской области, Герой Советского Союза Василий Казанцев. Подарила южноуральская земля Родине и знаменитого снайпера Василия Зайцева. Он прославился во время Сталинградской битвы.

Об увековечивании их памяти, о праздновании 75-летия Победы в области на встрече активистов движения «Общественная инициатива» рассказала председатель Совета Урало-Сибирского Дома Знаний, член Центрального штаба Общероссийского движения «Бессмертный полк России» Елена Скорнякова.

Елена и еще более 300 активистов некоммерческих объединений со всех уголков Челябинской области собрались в ЮУрГУ. Встретился с неравнодушными земляками глава региона Алексей Текслер.

«Общественная инициатива» — проект для тех, кто настроен на развитие Южного Урала и готов выдвигать и реализовывать реальные проекты.

В июне предложение о создании объединения озвучил командир штаба студенческих отрядов Челябинской области Юрий Болдырев. Его поддержали многие общественники. Единой площадкой проекта стал сайт. Любой житель региона может отправить свои предложения по развитию региона.

— Большое количество неравнодушных жителей откликнулось. И я считаю это важным. Я объездил почти все территории. И очень часто ко мне обращаются люди, предлагают свои идеи развития Челябинской области — чаще всего они не требуют серьезных финансовых средств. Львиная доля идей направлена на патриотическое воспитание, на решение насущных проблем людей, где неравнодушие чиновников даже важнее, чем материальная составляющая, — сказал Алексей Текслер.

Известный далеко за пределами Челябинска зоозащитник Карен Даллакян предложил открыть на базе приюта для диких животных экоцентр воспитания детей.

Руководитель ресурсного Центра поддержки и развития социально ориентированных некоммерческих организаций Челябинской области Михаил Комиссаров представил идеи общественников по развитию медицинского добровольчества на примере зарубежных стран.

Командир штаба студотрядов Челябинской области Юрий Болдырев рассказал об инициативах молодежи: открытие в Челябинске Дома молодежи, Центра олимпийской подготовки по брейк-дансу.

— Мне передали папку идей. Папка красного цвета, как мой знаменитый красный блокнот. Наша «Общественная инициатива» не заканчивается, она будет продолжаться. Будем внедрять в жизнь конкретные идеи и предложения, развивать регион, — подытожил Алексей Текслер.

ИСТОЧНИК KP.RU