В Челябинске на три недели ограничили движение по улице Блюхера

СЕГОДНЯ 08:17 2019-09-02T08:17:50+03:00

Об этом предупредили в мэрии

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Сегодня утром, 2 сентября, частично перекрыли дорогу по улице Блюхера, что в Советском районе. Движение транспорта ограничили напротив дома № 123, у автоцентра «Сатурн».

— Здесь идет капитальный ремонт подземной камеры магистрального водовода. Работы ведет ООО «Арсенал», — рассказали корреспонденту КП-Челябинск в городской администрации.

Движение возобновят через три недели, 23 сентября в 20 часов.

В администрации города просят водителей заранее планировать свой маршрут.

Напомним, до конца месяца ограничено движение по улице Коммуны на участке от Свободы до Цвиллинга.

ИСТОЧНИК KP.RU