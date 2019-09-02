2019-09-02T15:16:50+03:00
Общество

Мэр Златоуста Вячеслав Жилин досрочно сложил полномочия

Чиновник не стал дожидаться результатов народного референдума
Лидия ПЕСКОВА
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Текслер был недоволен работой Вячеслава Жилина.Текслер был недоволен работой Вячеслава Жилина.
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Глава Златоуста Вячеслав Жилин сложил свои полномочия. Об этом во вторник, 2 сентября, сообщает муниципальный канал «Злат ТВ».

Скандальный шлейф за главой Златоуста тянется несколько лет. Своего апофеоза накал страстей достиг 26 августа. В этот день города посетил глава Челябинской области Алексей Текслер. Из Златоуста он уезжал удрученным. Поводом было много. К примеру, Текслеру показали недострой биатлонного стадиона имени Ишмуратовой, который начали возводить еще при губернаторе Сумине.

— Такого количества негатива в адрес местной власти я не встречал ни в одном другом муниципалитете области. А ведь Златоуст — город старинный, город мастеровой. С уникальными предприятиями и ремеслами, с развитой спортивной базой, с огромным туристическим потенциалом, — заметил Текслер по итогам поездки.

Во время встречи Текслера с горожанами люди кричали из зала Жилину: «Уходи, уходи!» Тогда глава региона несколько раз предложил градоначальнику оставить пост, но тот отказался. В итоге договорились о том, что 8 сентября в Златоусте проведут анонимный опрос горожан. Планировалось, что судьба Жилина будет решаться по его итогам.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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