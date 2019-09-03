Летевший в Турцию самолет из Челябинска совершил экстренную посадку в Краснодаре

СЕГОДНЯ 07:17 2019-09-03T07:17:06+03:00

Одному из пассажиров стало плохо во время полета

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Рейс Челябинск-Анталья, который вылетел из Челябинска 2 сентября с задержкой почти на 9 часов, экстренно приземлился в Краснодаре. Об этом сообщает пресс-служба краснодарского аэропорта «Пашковский».

Экипаж принял такое решение из-за пассажира, которому стало плохо во время полета.

— Посадка прошла в штатном режиме. На борту находилось 225 человек. Пассажир, почувствовавший себя плохо, был передан медикам, после чего самолет вылетел в Турцию, — рассказали в аэропорту.

Накануне пассажиры рейса Челябинск-Анталья компании Red Wings всю ночь провели в аэропорту. Вылет воздушного судна отложили почти на 9 часов из-за технической неисправности.

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ИСТОЧНИК KP.RU