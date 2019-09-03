Минздрав отказался отправлять спецборт за малышом, рожденным в Турции

СЕГОДНЯ 10:17 2019-09-03T10:28:15+03:00

Дмитрий надеется, что супруга и сын вернутся домой уже в сентябре. Фото: из личного архива.

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Турецкие врачи продолжают выхаживать малыша, который появился на свет 18 августа у пары из Челябинска. По оценке медиков, интенсивная реабилитация займет, как минимум, еще две недели. А потом можно будет обсуждать вопрос о перевозке в Челябинск.

— Как нам сказали, спецборт за сыном не полетит. Супругу и малыша будут эвакуировать в Россию регулярным рейсом, — рассказал КП-Челябинск папа мальчика Дмитрий Михайлов, который уже вернулся в Челябинск. — Сын уже идет на поправку. Дышит сам, прибавил в весе 310 граммов, но кушает пока через зонд. Наталья ходит к нему каждый день, приносит грудное молоко. Врачи разрешают ей немного побыть с сыном. Мальчуган активный, двигает ручками-ножками.

В понедельник, 2 сентября, Наталья Михайлова получила свидетельство о рождении сына. Его выдали в российском консульстве, документ совершенно не отличается от свидетельств, которые выдаются в России. Зато в нем есть экзотическая строка: «Место рождения: город Анталья, Турецкая республика».

— В черновом варианте чиновники написали «город Анталья, Российская Федерация». Но потом все исправили, — рассказал Дмитрий.

Чтобы получить документ, молодой маме пришлось побегать по городу: со справкой из больницы в мэрию, из мэрии к переводчику, от переводчика к нотариусу, а потом — в консульство. Женщине помогает хозяйка квартиры, когда-то жившая в Одессе. Часть денег, собранных для Михайловых, ушло на оформление и перевод документов. Остаток будет потрачен на оплату услуг больницы. Сумма будет немаленькой, и семья благодарит читателей «Комсомолки», отправлявших им деньги.

Помочь Михайловым можно, перечислив деньги на карту Сбербанка 4817 7600 3391 4486. Получатель: Дмитрий Викторович М.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/728395" frameborder="0"></iframe> Челябинку на седьмом месяце беременности экстренно прокесарили в Турции.Андрей АБРАМОВ

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