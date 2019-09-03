Под Челябинском заработала первая в России многотопливная заправка

СЕГОДНЯ 16:10 2019-09-03T16:10:15+03:00

Изменить размер текста: A A

Уникальная заправочная станция может обслуживать автомобили, заправляя всеми видами топлива: ДТ, АИ-92, АИ-95, СУГ (сжиженные углеводородные газы, пропан-бутан), КПГ (компримированный природный газ), СПГ (сжиженный природный газ).

— Мы рассчитываем на то, что газомоторное топливо будет активно в нашем регионе применяться, — сказал Алексей Текслер, — это дешево (по сравнению с альтернативными видами топлива) и экологично: в несколько раз снижаются выбросы вредных веществ при использовании транспортом газомоторного топлива. И для нового образа Челябинска и области экологическая составляющая принципиально важна. Мы приняли решение развивать общественный транспорт в регионе, в том числе с применением и компримированного, и сжиженного газа. Первые автобусы уже на днях прибудут в Челябинск.

Леонид Михельсон напомнил, что два года назад «Новатэк» запустил крупнотоннажный проект на Ямале. В этом году — среднетоннажный на Балтике, в Высоцке.

А в Челябинске запущена мини-СПГ.

— Мы хотим участвовать во всей линейке применения СПГ. Радует, что в Челябинской области мы нашли партнеров, которые занимаются переводом общественного транспорта на газ. Это первая многотопливная заправка в стране, их будет много — от Челябинска до Санкт-Петербурга, чтобы обеспечить заправками автотранспорт, — сказал Михельсон.

В Челябинской области планируется перевод общественного транспорта на экологически чистый вид топлива по «майскому указу» президента Владимира Путина об улучшении экологической обстановки в регионе. В том числе рассматривается вопрос перевода общественного городского транспорта на сжиженный природный газ (СПГ). В Магнитогорске строится завод по производству мини-СПГ. Должна появиться сеть заправочных станций СПГ по всему региону.

Перевод транспорта на СПГ уменьшит объем выбросов тяжелых углеродов на 65% и избавит город от сернистых соединений — основного компонента смога.

ИСТОЧНИК KP.RU